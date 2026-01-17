6434人が犠牲となった阪神・淡路大震災の発生から31年がたった17日、各地で追悼の祈りが捧げられました。兵庫・神戸市の東遊園地では、地震が起きた午前5時46分に合わせて黙とうが捧げられました。追悼に訪れた人（70代）は「絶対忘れないよという強い思い。亡くなった人はあなたのそばに必ずいてるよと伝えたい」と話しました。56人が犠牲となった芦屋市の津知町では、長男と長女を亡くした男性らが慰霊碑の前に集まりました。長