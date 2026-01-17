1月15日、都内でおこなわれた映画の舞台挨拶に、お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが出演したことが、X上で波紋を広げている。「クロちゃんが出演したのは、インド映画『プシュパ 君臨』の前夜祭イベントでした。『プシュパ』はインドで大ヒットしている映画シリーズで、2作めになる『プシュパ 君臨』は、インド国内で興行収入約250億円を記録しています。これは、過去に日本でも話題になった『バーフバリ』『RRR』を超