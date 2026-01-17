ソフトバンク・東浜巨投手（３５）が１７日、筑後市内のファーム施設で練習を行った。ランニングやキャッチボールの後にはブルペンにも入り、約２０球を投げ込んだ。このオフは出場機会を求めて国内ＦＡ権を行使し、他球団でのプレーを模索。人的補償が必要なＢランクだったこともネックとなり、通算７６勝右腕はホークスへの残留を決断した。この日はファーム施設を訪れた倉野チーフ投手コーチとも直接、言葉を交わした。例