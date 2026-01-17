2026年秋のアジア大会のメイン会場となるパロマ瑞穂スタジアム。3月の完成を前に、シドニーオリンピック女子マラソンの金メダリスト・高橋尚子さんが17日、視察に訪れました。高橋さんにとっては、かつて名古屋国際女子マラソンで優勝のフィニッシュテープを切った思い出の地で、当時を振り返りながら、新しくなったスタジアムに期待を寄せました。高橋尚子さん：「より大きな声援と温かい競技場に生まれ変わった