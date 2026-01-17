野球選手にとって大切な目。中日ドラゴンズの新人選手が17日、視覚機能の検査を受けました。検査は、毎年2月のキャンプ前のこの時期に行われていて、ドラフト1位の中西聖輝投手らが参加し、動体視力など10項目について調べました。中西聖輝投手：「ここまで色々な機械を使った検査はなかったので、これから先も色々なことに気を配り、視力を保っていきたい」視覚機能は選球眼や守備などに影響するということで、検査結果は今