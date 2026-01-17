野球選手にとって大切な目。中日ドラゴンズの新人選手が17日、視覚機能の検査を受けました。検査は、毎年2月のキャンプ前のこの時期に行われていて、ドラフト1位の中西聖輝投手らが参加し、動体視力など10項目について調べました。中西聖輝投手：「ここまで色々な機械を使った検査はなかったので、これから先も色々なことに気を配り、視力を保っていきたい」視覚機能は選球眼や守備などに影響するということで、検査結果は今
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 赤ちゃんポスト開設初日に…今は
- 2. 長者番付 大谷翔平以外にもう1人
- 3. お金ないのに ネカフェ滞在&飲食
- 4. 都の公式アプリ「東京アプリ」1万1000円相当のポイント付与へ 2月2日に開始 物価高対策の一環で
- 5. 玉木宏 欧州の柔術大会で快挙
- 6. 精神疾患か 2階から0歳児投げる
- 7. 経営者の偽物メール 1億円を詐取
- 8. ベッカム家 長男夫妻により崩壊?
- 9. 22年前に「娘役」共演…涙の再会
- 10. 謎の海外アカ→正体が判明し謝罪
- 1. お金ないのに ネカフェ滞在&飲食
- 2. 都の公式アプリ「東京アプリ」1万1000円相当のポイント付与へ 2月2日に開始 物価高対策の一環で
- 3. 精神疾患か 2階から0歳児投げる
- 4. 経営者の偽物メール 1億円を詐取
- 5. 終了後、試験問題SNS投稿禁止に
- 6. 吉野家の価格にミスリードと指摘
- 7. 時速268キロで追突 懲役15年求刑
- 8. 勾留中に「かっけ」栄養不足か
- 9. 熊本の中3男子 傷害容疑で逮捕
- 10. 市の施設か? 無料案内所に困惑
- 1. 菅元首相が引退へ「安心した」
- 2. 娘に「出ていけ」父が号泣した訳
- 3. 今買うべき UNIQLOで大幅値下げ
- 4. 満員電車で膝蹴り 会社員の怒り
- 5. いじめなくならない理由「本能」
- 6. 「私にない性癖」彼にドン引き
- 7. フィフィ「一切の関係を断った」
- 8. 小川晶氏の不倫疑惑「99%クロ」
- 9. 政治資金パーティーを全面禁止か
- 10. 小川アナ 新党結成巡りブチ込む
- 1. ベッカム家 長男夫妻により崩壊?
- 2. 日本の掘削へ「中国が邪魔しに」
- 3. NY市警の新米警官あられもない姿
- 4. 中国の公衆トイレにベトナム衝撃
- 5. 高市早苗氏に批判 中国が認識
- 6. 金正恩氏の娘の行動が社会で話題
- 7. 7歳殺害の教師が無期懲役 韓国
- 8. 豪人カップルが日本食文化に感動
- 9. 日本人から「差別」主張に疑問
- 10. 韓屈指の「おしどり夫婦」が離婚
- 1. 千葉の私立高 半数が中国人学生
- 2. ゆうちょvs他銀行 利息を比較
- 3. 働かずに生活できた 驚きの理由
- 4. 楽天ペイ改悪へ? 今すべきこと
- 5. 本物の富裕層が着ているブランド
- 6. 治安が悪い→住みたい街へ大転換
- 7. プルデンシャル生命 約100人関与
- 8. 神奈川・海老名駅近くのイオンとダイエーが休業 業態転換と建て替えで イオンは５月、ダイエーは２月２６日から
- 9. 「ひとり鍋」人気 各社しのぎ
- 10. 都会のふるさと納税はオワコンか
- 1. 「X」で不具合訴える声相次ぐ
- 2. LINE「メンバーいません」の原因
- 3. シャオミ、新フラッグシップスマホ「POCO F8 Pro」を日本で1月22日9時に販売開始！販売するモデルや価格などの詳細は後日案内
- 4. ChatGPT 低価格サブスクを発表
- 5. 南極生まれの人、実は11人いる
- 6. シャオミ、12インチミッドハイタブレット「POCO Pad M1」を日本で1月22日9時に販売開始！販売するモデルや価格などの詳細は後日案内
- 7. IT人材の約4割 黒字リストラ警戒
- 8. 【これは初めてだ】反射型液晶を搭載した「Paper 7 カラー 7.8インチ RLCD タブレット」をレビューします。電子ペーパーとも違うディスプレイです
- 9. YouTube 保護者向け機能を強化へ
- 10. 2025年のノートPC実売ランキング
- 11. 楽天ペイ P還元率変更を見送りに
- 12. IDカードを大胆にアレンジ
- 13. 着けていることを忘れるほど軽い装着感でノイキャン機能もバッチリなワイヤレスイヤホン「Anker Soundcore P31i」レビュー
- 14. 初春限定の紅白二彩鍋を堪能！しゃぶしゃぶ温野菜、初春の新メニュー「紅白しゃぶしゃぶ」試食会
- 15. 最大240WのUSB PD給電・40Gbpsの高速データ転送対応、Type-CコネクタをL字化する変換アダプタ
- 16. レコードの音色を再現 イヤホン
- 17. カラー対応Kindleレビュー・Apple Watch・風邪が治った後もせきが続く理由などAmazonで売上トップ10のGIGAZINE記事ランキング2025年12月版はコレ！
- 18. Google、Geminiにパーソナライズ機能導入 - 個人専用AIアシスタントに進化
- 19. Xiaomiの「美映像75インチ4Kテレビ」、3万円引きで8万円台は買いでしょ
- 20. iPhone用の応急処置フィルム
- 1. 長者番付 大谷翔平以外にもう1人
- 2. センバツ入場行進曲はM!LKに決定
- 3. YouTubeで発掘された選手が米に
- 4. 日本サッカー界の偉人 壮絶生活
- 5. 「何ゆえに…ビキニ」で演奏披露
- 6. 「野球は死んだ」と批判が再集中
- 7. ステージ3のがん 元女優の近影
- 8. サッカーで「中東の笛」日本苦戦
- 9. 7年契約提示蹴り…メッツ入団か
- 10. F1最新マシンが「ビジュ良すぎ」
- 1. 玉木宏 欧州の柔術大会で快挙
- 2. 22年前に「娘役」共演…涙の再会
- 3. 沢尻エリカの14歳下お相手に感嘆
- 4. 夫を元気に…おっぱいアート制作
- 5. クリス・ハート 警察沙汰と報道
- 6. 香取慎吾の激変姿にファン困惑
- 7. 『コナン』トロピカルランドのモデル地は？ 金曜ロードショー公式説明「三重県にある」
- 8. 矢田亜希子 力士以上の食生活?
- 9. 鉄棒ぶら下がると…日村が告白
- 10. ACEes・浮所 有名大学卒だった
- 1. 赤ちゃんポスト開設初日に…今は
- 2. 心が限界「隠れ疲労」の特徴
- 3. 「ハーフサイズ」女性客に怒り
- 4. 雄星を2年避け…馴れ初め告白
- 5. マック きのこの山&たけのこ里と
- 6. ゆで卵の「時間表」シェフ公開
- 7. ママ友の浮気の誘い 断固拒否
- 8. セブン 魅惑の「新作スイーツ」
- 9. スイパラ「いちご食べ放題」開催
- 10. セブンちいかわコラボ商品に注目