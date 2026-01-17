Photo by ERINA UEMURA©GMO SONIC All Rights ReservedSEKAI NO OWARI・Nakajinが、ソロプロジェクト第三弾となる楽曲「Satellite」を1月16日に配信リリース。同作をひっさげ翌17日（土）に幕張メッセで開催された＜GMO SONIC 2026＞にへ出演した。これまでのソロプロジェクト作品でグローバルな視座を持った楽曲を立て続けに発表してきたNakajin。新曲「Satellite」は自身プロデュースによる意欲作で、エレクトロニックな