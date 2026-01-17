将棋のユニバーサル杯第５２期女流名人戦五番勝負が１８日、島根県出雲市の出雲文化伝承館で開幕する。福間香奈女流名人＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝、西山朋佳女流二冠＝白玲、女流王将＝が１７日、現地に到着し、平田本陣記念館を訪れた。敷地内には新緑の出雲流庭園が広がる。学芸員によるといずれも常緑樹で、変わらず繁盛し続ける意味が込められているという。この日は島根・松江市出身のイラストレータ