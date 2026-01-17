将棋のユニバーサル杯第５２期女流名人戦（主催・報知新聞社ほか）五番勝負第１局は１８日に島根・出雲市の「出雲文化伝承館」で指される。１７日は福間香奈女流名人＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝と挑戦者の西山朋佳女流二冠＝白玲、女流王将＝が現地入りし、対局場で検分を行った。昨年は床の間と平行に両者が向き合っていたが、今年は垂直になった。対局場の奥行きが２間（約３・６メートル）と狭く、昨年は