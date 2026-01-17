Ä¹ºê¤¬¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥é¥Ê¡¼¥¹FC¤«¤éFW¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥­¥ã¥ó¥Ù¥ë¤ò³ÍÆÀV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï1·î16Æü¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯1Éô¤Î¥é¥Ê¡¼¥¹FC¤è¤ê¡¢¸µ¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«ÂåÉ½FW¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥­¥ã¥ó¥Ù¥ë¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£²¤½£¥ê¡¼¥°¤«¤é¤Î¿·ÀïÎÏ³ÍÆÀ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤­¤Ê¤ê¤­¤¿¤Ê¡ª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¡×¤È¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£26ºÐ¤Î¥­¥ã¥ó¥Ù¥ë¤Ï¡¢Êì¹ñ¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥í¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¸å¥»¥ë¥Ó¥¢¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤­¡¢2