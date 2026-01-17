松本市で17日、元プロ野球選手による野球教室が開かれました。指導したのは、プロ野球の巨人軍で活躍し現在は読売ジャイアンツ女子チームで監督を務めている宮本和知さんです。このイベントはキリンビバレッジとデリシアが共同で開いたもので、今年で2回目です。抽選で選ばれた親子約50人が参加し、試合形式などで野球を楽しみました。参加者「試合が楽しかったです」 宮本和知監督「子どもたちが野球をやっている、そし