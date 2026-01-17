衆議院山形県1区選出で自民党の遠藤利明さん（76）は17日、次期衆院選に立候補せず、政界を退く意向を示しました。県1区には後継として、長男で山形県議会議員の遠藤寛明さんが出馬する予定です。遠藤利明衆議院議員「年齢と、30年も政治家として活動してきたので後進に道を譲るとき。去年10月に鈴木憲和さんが（農水）大臣になったときにもう後事を託せると」遠藤さんは17日に開かれた自身の後援会の会合で、次期衆院選に出馬せず