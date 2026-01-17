崇左南駅で高速鉄道列車を降りる子どもたち。（２０２５年１２月２６日撮影、南寧＝新華社配信）【新華社南寧1月17日】中国広西チワン族自治区南寧市の幼稚園児500人余りが、高速鉄道で崇左南駅（同自治区崇左市）の体験学習拠点を訪れ、園外保育活動を行った。子どもたちを乗せた列車は、南寧と憑祥（ひょうしょう）市を結ぶ南憑高速鉄道が全線開業して以降、初めて運行される体験学習専用列車となった。南寧東駅の待合ロビー。