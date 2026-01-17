京王電鉄で今月末にデビューする新型車両の試乗会が行われました。子ども連れやお年寄り、障害のある人も利用しやすい「ある工夫」がこらされています。丸みを帯びたユーモラスな表情の新型車両2000系は、京王線の利用者や社員あわせておよそ2000人へのアンケートをもとに、AIも活用してデザインされました。車内も丸みを随所にいかした温かみのあるインテリアで、乗ってワクワクする車両を目指したということです。そして最大の特