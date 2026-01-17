17日午後、埼玉県熊谷市にある養鶏場の倉庫1棟が焼ける火事がありました。この火事による、ケガ人はいませんでした。警察や消防によりますと、17日午後2時ごろ、埼玉県熊谷市で「田んぼで枯れ草を燃やしていたところ、建物に燃え移りそう」と通報がありました。火は近くの養鶏場の建物1棟に燃え広がりましたが、消防車など8台が出動し、およそ2時間後にほぼ消し止められました。ケガ人や逃げ遅れた人は確認されていません。また、