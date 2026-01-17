広島市で行われた全国都道府県対抗男子駅伝の開会式＝17日第31回全国都道府県対抗男子駅伝は18日に広島市の平和記念公園前発着の7区間48キロのコースで争われる。17日は開会式が行われ、岡山の3区でエントリーされた青学大のエース黒田朝日は「（5区で区間新記録を樹立した）箱根駅伝のダメージを引きずっているところもあるが、今出せる一番いい走りをしたい」と意欲を見せた。2019年以来の優勝を狙う福島は全国高校駅伝で学