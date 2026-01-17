元バレーボール日本代表の狩野舞子（37）が17日、自身のインスタグラムを更新。「ACCORDIA GOLFのゴルフメディア 『SHIBAFU』に掲載していただきました」と報告し、ゴルフウエア姿を披露した。【写真】「新鮮できゃわ」美脚あらわなミニ丈ゴルフウエア姿の狩野舞子投稿では、4枚の撮影ショットをアップ。クラブを手に、爽やかなブルーのトップスにミニ丈のボトムスを合わせた美脚がのぞくウエア姿で、柔らかい表情を浮かべてい