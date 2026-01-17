自民党の菅義偉元首相（７７）＝衆院神奈川２区＝が１７日、横浜市内で記者団の取材に応じ、次期衆院選に立候補しないと正式表明した。秋田県の農家に生まれた菅氏は、１９９６年、衆院選で初当選。故安倍晋三元首相を長年支えた。自身の公式Ｘでは１７日午後５時に「後進に道を譲る」と決意をつづった。【以下、菅氏のＸ全文】私、菅義偉は、今般行われる予定の衆議院議員総選挙に出馬せず、後進に道を譲る決意をいたしまし