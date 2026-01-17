Hカップのグラビアアイドル天野ちよ（31）が17日までにインスタグラムを更新し、ランジェリーショットを公開している。「『アマテラス』見てくれた？」と発売中のデジタル写真集を告知した上で、レース柄の淡いピンク色の下着姿の写真をアップしている。ソファに立て膝の姿勢でブルーのシャツを羽織るようなポーズ。Hカップのたわわなバストや美しいウエストラインなどが印象的だ。別の投稿でも鮮やかなブルーの下着姿の写真も投稿