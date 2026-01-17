優れた断熱性能を体験できる住宅展示場「アイフィット名古屋」が17日、名古屋市中区にオープンしました。体験コーナーでは、外気温を氷点下3度に設定し、訪れた人が高断熱の家と平成時代の基準の家との違いを比較できるようになっています。また、きょうは元フジテレビのアナウンサー・永島優美さんらが、母親の目線で理想の家について語るトークショーも行われ、多くの人で賑わいまし