［U-23アジア杯］日本１（4PK2）１ヨルダン／１月16日／King Abdullah Sports City Hall StadiumU-23アジアカップの準々決勝。U-23日本代表はベスト４入りを懸けて、ヨルダン代表と対戦。前半にビハインドを負ったが、後半開始早々にMF古谷柊介（東京国際大）のゴールで同点に追いつく。このまま延長戦を含めた120分で決着がつかず、勝負の行方はPK戦へ。互いに最初のキッカーが成功して迎えた２人目。先行の日本は途中出場のF