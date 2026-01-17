幼い子どもたちが夢中になれる体験型アートの展覧会がきょう（２０２６年１月１７日）から札幌市で始まりました。札幌芸術の森美術館で始まったのは「0さいからのげいじゅつのもり」です。声の大きさに応じて動物が集まってくる作品など、幼い子どもたちが体を動かしながら楽しめる体験型のアートが集まっています。（子ども）「楽しかった」この展覧会は4月12日まで開催されます。