大学入学共通テストが17日から始まり、県内の会場でも受験生たちが試験に臨みました。 大学入学共通テストは、17日うから2日間の日程で行われ県内9つの会場で去年より47人少ない4695人が受験しています。 （受験生） 「周りを気にせずに自分の力を出せるよう、精一杯頑張りたい」 （受験生） 「緊張もすると思うけど、落ち着きながら冷静にやっていきたい」 初日の17日は「地理歴史・公民」「国語」「外国語」が行