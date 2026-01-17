大掃除や忘年会などで何かと忙しい年末年始は、腰痛を訴える人も少なくない。腰の痛みの主な原因は、実は“腰の使いすぎ”にある。この記事のすべての写真を見るゆるレッチで柔軟性を高めれば劇的な改善も「日常のちょっとした動作で、本来なら使われるはずの胸(胸椎)と股関節がうまく使われず、代わりに簡単に動きやすい『腰』ばかりに負担がかかり、痛みが生じるのです」そう解説するのは、腰痛治療の世界的名医で、徳島大学