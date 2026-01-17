大阪・中之島2025競歩大会が17日、大阪市内の中之島公園（周回1キロ、日本陸連公認中之島コース）で行われた。U20男子10キロ競歩では5000メートル競歩で19分20秒59の日本高校新記録を持つ山田大智（西脇工）が自己ベストとなる40秒46で優勝した。「今回、40分台を1つの目標として挑んだ。手応えのあるレースだった」と振り返った。4月からは東洋大学に進学予定だという。U20女子5キロ競歩では奥野紗（すず、関大）が23分45で