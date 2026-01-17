女優の筒井真理子（65）が、17日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演し、過酷だった撮影の思い出を語った。昨年だけでドラマ12本、映画5本に出ている筒井。演じる役の幅広さから、“カメレオン女優”と評する声もある。「元々、オリジナリティーがないと思っているので、化けるのが好きというか。くせがないから、割とどっちにもいけるという感じもあって」と自己分析した。それだけに、役作りは綿密に行