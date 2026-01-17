【モデルプレス＝2026/01/17】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の野口衣織が、17日放送のフジテレビ系「最強LINEグループ旅」（毎週土曜あさ10時25分〜）に出演。グループの飲酒事情を明かした。【写真】イコラブメンバー「すっぴん？」話題の温泉プラベショット◆野口衣織、メンバーの飲酒事情告白この日の放送では、前回出演した歌手のhitomiが「飛ばしすぎちゃって…改心した」と酒に酔ってしまっ