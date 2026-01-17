次期衆院選を巡り、共産党山形県委員会は17日、県2区に新人の岩本康嗣さん（60）を擁立すると発表しました。岩本康嗣さん（60）は北海道出身で、現在、共産党の置賜地区委員長を務めています。衆院選の山形県2区に出馬するのは今回で5回目です。衆院選山形県2区に出馬予定の共産・新岩本康嗣さん「国民の暮らし優先の政治に切り替えていこうと堂々と訴えていきながら戦っていきたい」次期衆院選の山形県2区には、自民党・現職の