１４日、ニュージーランド・クライストチャーチのリトルトン港に停泊する「雪竜」。（雪竜＝新華社記者／顧天成）【新華社雪竜1月17日】ニュージーランド・クライストチャーチのリトルトン港で14日、中国の極地調査砕氷船「雪竜」の一般公開イベントが行われた。在クライストチャーチ中国総領事館が主催し、中国の第42次南極観測任務を遂行中の「雪竜」の船内を地元市民が見学したほか、中国の南極観測に関する講座も開かれた。