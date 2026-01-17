補整下着のパイオニアとして長年支持されてきたダイアナの「ダイアジェンヌ」から、期間限定カラー《モカブラウン》が登場しました。肌なじみのよい深みカラーは、毎日のコーディネートにも自然に溶け込み、補整下着をより身近に感じさせてくれます。機能性と美しさを兼ね備えた名品に、今だけの特別感がプラスされた注目のシリーズです♡ ダイアジェンヌが叶える立体ボディ ダイアジェン