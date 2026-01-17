「大相撲初場所・７日目」（１７日、両国国技館）横綱豊昇龍は平幕伯乃富士を取り直しの末に寄り倒しで退けた。最初の一番は土俵際で投げの打ち合いとなり、豊昇龍は苦し紛れの下手投げ。土俵に落ちた際に右のおでこがズルリとすりむけて、赤く血が滲んだ。軍配は豊昇龍に上がったが、物言いがついた。協議の結果、「同体とみて取り直しといたします」と説明された。取り直しの一番では右上手を引き、最後は伯乃富士を寄り