16日、モスクワで開かれた無人技術開発に関する会合に参加したロシア国営宇宙開発企業ロスコスモスのバカノフ社長（タス＝共同）【モスクワ共同】ロシア国営宇宙開発企業ロスコスモスのバカノフ社長は16日、米スペースX社が開発した小型衛星による通信サービス「スターリンク」と同様のシステム構築を目指し、今年中に衛星「ゾルキー」の大量生産を開始するとロシア政府系テレビ「第1チャンネル」で語った。バカノフ氏は、2027