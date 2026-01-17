フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が１７日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日のテーマは「プロ野球開幕ＳＰどこよりも早い順位予想」。福留孝介氏、五十嵐亮太氏、岡崎郁氏、谷繁元信氏、鳥谷敬氏、西山秀二氏ら球界の有名ＯＢたちをゲストに迎えた。米・カブスでも活躍した福留氏は、メジャーリーガーとして迎えた開幕戦を回想。「僕、メジャー移籍して１年目の最初、開幕戦。九回に同点の