阪神・淡路大震災からきょう（17日）で31年です。地域の防災力の向上につなげてもらおうと、当時の被害や教訓を伝える講演会が岡山市中区で開かれました。 【写真を見る】あれから31年阪神・淡路大震災の教訓を日ごろの防災にいかせ岡山市で講演会「躊躇せず率先して避難して」 講演会には、岡山市の消防団や地域の防災組織に所属する約50人が参加しました。会ではまず、岡山市の職員が阪神・淡路大震災の被害について講演。