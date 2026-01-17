¼ÒÄ¹¶È¤ËÀìÇ°¤ÎÃª¶¶¤¬¤Ä¤¤¤ËÃÇÈ±!º£·î4Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¼ÒÄ¹¡¢Ãª¶¶¹°»ê(49)¤¬ÃÇÈ±¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãª¶¶¤Ï12Æü¡Öº£½µËö¤ËÈþÍÆ¼¼¤ÎÍ½Ìó¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡ÖÈ±ÀÚ¤ë¡×¤Î¥¿¥°¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£16Æü¤Ë¤Ï¡ÖÃª¶¶¡¢ÌÀÆü¡¢È±ÀÚ¤ë¤Ã¤Æ¤è¡×¤È¡¢Ä¹Ç¯¿­¤Ð¤·Â³¤±¤Æ¤­¤¿È±¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£17Æü¤Ë¤Ï¡Ö¹õ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ã»¤¤¡×¤È¡¢ÈþÍÆ¼¼¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤Ä¤Å¤±¤Æ¡ÖÈ±¡¢Ã»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡Ö