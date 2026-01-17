年明けのスーパーでは例年とは違う値動きが見られている。一方で、物価高が続く中、店側は、消費者の購買意欲の低下を懸念している。 ■年明けの売り場に異変？ 年が明けて1週間、スーパーの買い物客は…買い物客：やはり財布のひもが緩む。年末年始は落ち着いたので考えながら買い物しようかなと思っている。買い物客：お正月にいっぱいお金がかかっているから財布も厳しい部分はある。 消費者の