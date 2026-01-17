フリーアナウンサーの中川安奈（32）が16日、自身のインスタグラムを更新。ワンピースでのお出かけショットを披露した。「新しいワンピースでおでかけ」と美しい体のラインが際立つワンピース姿を公開。「最近はブラウン系を選ぶことが増えています」とつづった。「るみさん @_rumi.kikuchi_ のブランド@the_rubys_official のお洋服はボディラインを綺麗にみせてくれて着心地もいいので大好きです」と中川。「体づくりも