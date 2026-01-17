あすの天気です。北陸から北の日本海側は、午前中を中心に雪で、風も強くなりそうです。関東から西は、穏やかに晴れる所が多いでしょう。西日本は、あすも引き続き、うっすらと黄砂が飛ぶ所がありそうです。気になる方は、洗濯物の干しっぱなしは控えたほうが良さそうです。あすの気温です。山陰や北陸、北日本では、きょうより大幅に気温の下がる所があるでしょう。新潟の最高気温は、きょうより8℃も低い、4℃の予想です。東京は