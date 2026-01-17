定松勇樹（24＝佐賀）のG1初制覇で幕を閉じた2026年最初のG1・ボートレース芦屋の「全日本王座決定戦開設73周年記念」（12〜17日）の節間売り上げは97億2803万6300円で目標の80億円を大幅に上回った。同時に、2024年8月1〜6日のG1・72周年記念で記録した89億5372万5600円を超える芦屋周年の売り上げレコードとなった。