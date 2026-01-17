東京・杉並区のアパートで、強制執行のため訪れた執行官など2人が包丁で刺された事件で、逮捕された住人の男が「生活保護を打ち切られた」と供述していることがわかりました。この事件はおととい、杉並区和泉の路上で、アパートの立ち退きの強制執行に訪れた執行官など2人が住人の山本宏容疑者（40）に包丁で刺され、2人のうち保証会社勤務の小栗寿晃さん（61）が死亡したものです。先ほど、小栗さんの勤務先の社長が取材に応じま