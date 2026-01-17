大相撲初場所７日目（１７日・両国国技館）――横綱大関は２日連続で安泰。豊昇龍は流れるような攻めで伯乃富士を寄り倒し、大の里は大栄翔を辛くも引き技で退けた。安青錦は左を深く差して若元春を圧倒し、この３人は６勝。琴桜は若隆景をはたき込んで５勝。霧島は義ノ富士を上手投げで仕留めて６勝とし、高安は王鵬を突き出して５勝。平幕阿炎が朝乃山に敗れ、勝ちっ放しが消えた。