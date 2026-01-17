【ブルアカふぇす！～ごー！ごー！！先生♪～ スペシャルステージ Day1】 1月17日10時～ 配信 Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」に関するの情報を公開した。 1月17日と18日にかけて開催される「ブルアカふぇす！」。1日目となる本日はコラボやグッズやイベントに関する内容など、ゲーム外の情報が多数公開