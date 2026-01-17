歌手・タレントで、元「おニャン子クラブ」の渡辺美奈代さん（56）が2026年1月4日、自身のインスタグラムを更新。ニットのショートパンツ姿を披露した。上品なセットアップコーデで渡辺さんは、「coordinate」とコメントを添えて、スタイルが際立つショーパンとロングブーツを合わせたコーデを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ファーのベストを羽織り、グレーのニットトップスとショートパンツのセットアップを着用