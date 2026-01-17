◆大相撲初場所７日目（１７日・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）は、西前頭３枚目・伯乃富士（伊勢ケ浜）に勝ち、６勝１敗とし、トップに並んだ。投げの打ち合いで行司軍配は豊昇龍に挙がったが、豊昇龍の左手がつくのと、伯乃富士の頭がついたのが同体ではないか物言いがついた。審議の結果、同体取り直しに。最初の１番で横綱は右の額はすりむき流血。伯乃富士も鬼気迫る表情で取り直しへ。２番目は、豊昇龍が右上手を素早く