◆大相撲初場所７日目（１７日・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）は、西前頭３枚目・伯乃富士（伊勢ケ浜）を取り直しの末、寄り倒し、１敗を守った。横綱・大の里（二所ノ関）は、東前頭４枚目・大栄翔（追手風）をはたき込み、６勝目を挙げた。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、西前頭２枚目・若隆景（荒汐）をはたき込み、５勝目。新大関・安青錦（安治川）は、小結・若元春（荒汐）を寄り倒し、６勝１敗。若元春は６敗となっ