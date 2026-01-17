阪神大震災で多くの犠牲者を出した神戸市長田区の西神戸センター街で、震災復興フリーライブ「ONEHEART」が行われ、阪神・掛布雅之OB会長らが参加した。掛布氏はトークショーで阪神でただ一人契約が未更改となっている佐藤輝明内野手に言及し、メジャー挑戦するなら外野に回る覚悟も必要、とも見方を示した。「阪神に骨を埋めるつもりなら、また話は違ってくるけど、メジャー挑戦を考えているなら、外野に回って、新人の立