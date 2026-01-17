アメリカのトランプ大統領は16日、自らが領有に意欲を示すグリーンランドを巡り、従わない国には関税を課す可能性を示しました。トランプ大統領は「グリーンランドに関して、米国に従わない国に関税を課すかもしれない。国家安全保障のためグリーンランドが必要だ」と述べ、アメリカによるグリーンランドの領有に反対する各国をけん制しました。その上で、グリーンランドの問題について「NATO（北大西洋条約機構）と協議をしている