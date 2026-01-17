和食さとでは、2026年1月16日から2月3日まで、人気メニュー6品を対象とした「1.5倍増量無料キャンペーン」を実施しています。人気メニューのほか、気軽に頼める一品も対象1月16日から2月3日までの期間中、対象メニューが1.5倍にボリュームアップ！特製の割り下を使用した「牛すきうどん鍋定食」や、やわらかなローストビーフと旨味あふれるステーキを一度に楽しめる「ローストビーフ＆ステーキ重」、サクッと揚がったジューシーな