突然発生した病気やけがに対し、緊急処置を行う救急外来・通称ER。大晦日から元日にかけて、命を救う緊迫の現場“救急外来”に密着しました。そこには、お正月という特別な日ゆえの患者も… 【写真を見る】衣服に血の跡がべったりと…「首の軸が粉砕」“茶色いもの”で吐血疑い 緊急事態の原因は？命と向き合う救急外来ERに密着 愛知県豊明市にある藤田医科大学病院。院内の1階には、高度救命救急センターの救急外来・通称