【その他の画像・動画等を元記事で観る】 1月18日放送の『ザ！鉄腕！DASH!!』は、DASH島開拓13年、追い続けてきたふたつの夢が実現する。 城島茂と森本慎太郎（SixTONES）は、324日かけて手作りした自分たちの舟で島を飛び出し、隣の島へ初上陸。 さらに、開拓史上初、272日がかりの砂糖製造計画で高地優吾（SixTONES / 「高」は、はしごだかが正式上記）が大革命を起こす。DASH島の歴史が動く1時間をお見逃しなく。 ■未踏の