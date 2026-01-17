「今日は仕方なく、家の庭で3時間の英会話でした」。XユーザーSJさんが、そんなつぶやきと共にXに投稿したのは、一面の銀世界……もとい、深く雪が積もった自宅の庭の写真。英会話のレッスンを受けたいけれど、家の中で集中できる場所が確保できなかったSJさんが選んだ究極の選択肢と、それを見たオンライン英会話の先生の反応が話題を呼んでいます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■妻は寝室、息子たちは